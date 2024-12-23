Тимофей Родионович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Тимофей Родионович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 154
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 154
01 | Тимофей Родионович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Тимофеевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Ксения Тимофеевна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Родионович: 41 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Логин Родионович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Стефан Родионович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Пелагея Яковлевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
08 | Ксения Григорьевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [6] |
09 | Тимофей Стефанович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
10 | Андрей Стефанович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
11 | Анастасия Родионовна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Примечание: вдовец
- Дополнительная информация в записи
- вдовец
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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