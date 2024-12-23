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Варвара Исаевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Варвара Исаевна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
152
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 152
01 | Параскева Семеновна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Исаевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Тимофей Исаевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Леонтий Исаевич: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Дарья Богдановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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