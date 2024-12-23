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Михаил Федорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Михаил Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
151
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 151
01 | Федор Лаврентьевич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Кирилловна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Михаил Федорович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Косьма Федорович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Захарий Федорович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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