Дарья Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Дарья Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 150
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 150
01 | Иван Федорович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Дарья Ивановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Тимофей Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина Григорьевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - |
06 | Анна Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
07 | Игнатий Трофимович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Григорий Якимович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Параскева Кирилловна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [8] |
10 | Елена Пименовна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Наталия Богдановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
12 | Фекла Богдановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
13 | Логин Богданович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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