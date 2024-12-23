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Евдокия Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
149
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 149
01 | Андрей Федорович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Васильевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Александр Андреевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Агафия Андреевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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