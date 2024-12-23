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Алексей Родионович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Алексей Родионович
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
148
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 148
01 | Хрисанф Родионович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Карповна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анастасия Стефановна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
04 | Анна Дмитриевна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
05 | Алексей Родионович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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