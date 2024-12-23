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Ульяна Спиридоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ульяна Спиридоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
147
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 147
01 | Федор Никифорович: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Михаил Федорович: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Иван Федорович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анастасия Федоровна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Екатерина Федоровна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Григорий Федорович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Ульяна Спиридоновна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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