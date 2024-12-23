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Евдокия Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь [6]
Номер семьи
146
Номер в семье
9
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 146
01 | Василий Минич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Васильевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евдокия Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Федор Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Ксения Ивановна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Иван Минич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Евдокия Ивановна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [6] |
08 | Ксения Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
09 | Евдокия Ивановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
10 | Андрей Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
11 | Евдоким Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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