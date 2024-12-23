Евдокия Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евдокия Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 146
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 146
01 | Василий Минич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Васильевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евдокия Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Федор Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Ксения Ивановна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Иван Минич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Евдокия Ивановна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [6] |
08 | Ксения Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
09 | Евдокия Ивановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
10 | Андрей Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
11 | Евдоким Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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