Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Тихоновна

Дарья Тихоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья Тихоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
144
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 144
01 | Павел Тимофеевич: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Сысоевна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Павловна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Тихон Моисеевич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - |
05 | Дарья Тихоновна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
06 | Яков Тихонович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Василий Моисеевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [4] |
08 | Пелагея Семеновна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Мелания Васильевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.