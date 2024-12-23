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Петр Алексеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Петр Алексеевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
11
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
141
Номер в семье
10
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 141
01 | Феврония Ивановна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Алексей Прокопьевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Яков Прокопьевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Гликерия Прокопьевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Яков (2) Прокопьевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Акулина Емельяновна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
07 | Наталия Алексеевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Архип Алексеевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Косьма Алексеевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Петр Алексеевич: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
11 | Екатерина Сергеевна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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