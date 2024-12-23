Архип Алексеевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Архип Алексеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 141
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 141
01 | Феврония Ивановна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Алексей Прокопьевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Яков Прокопьевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Гликерия Прокопьевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Яков (2) Прокопьевич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Акулина Емельяновна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
07 | Наталия Алексеевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Архип Алексеевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Косьма Алексеевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Петр Алексеевич: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
11 | Екатерина Сергеевна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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