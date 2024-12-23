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Параскева Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
глава
Номер семьи
139
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 139
01 | Параскева Ивановна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Сергей Васильевич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Никита Васильевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Фекла Богдановна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Варвара Сергеевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Евфимий Сергеевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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