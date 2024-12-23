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Агафия Евпловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Агафия Евпловна
Пол
жен
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
137
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 137
01 | Захар Трофимович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Евпловна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Федот Захарович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Родион Захарович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Захаровна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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