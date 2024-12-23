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Сидор Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Сидор Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
зять [1]
Номер семьи
136
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 136
01 | Федор Трофимович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Сидор Петрович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Варвара Богдановна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Андрей Сидорович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Иван Сидорович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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