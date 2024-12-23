Федор Трофимович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Федор Трофимович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 68
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 136
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 136
01 | Федор Трофимович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Сидор Петрович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Варвара Богдановна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Андрей Сидорович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Иван Сидорович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдовец
- Дополнительная информация в записи
- вдовец
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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