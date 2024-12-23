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Герасим Федорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Герасим Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
135
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 135
01 | Дементий Федорович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Васильевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анна Дементьевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Герасим Федорович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Мелания Федоровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Алексей Герасимович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Иван Герасимович: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Варвара Федоровна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
09 | Филипп Федорович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
10 | Матвей Федорович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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