Герасим Федорович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Герасим Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 135
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 135
01 | Дементий Федорович: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Васильевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анна Дементьевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Герасим Федорович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Мелания Федоровна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Алексей Герасимович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Иван Герасимович: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Варвара Федоровна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
09 | Филипп Федорович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
10 | Матвей Федорович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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