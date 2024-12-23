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Татьяна Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
133
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 133
01 | Дария Дионисовна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Василий Андреевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Елена Ульяновна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Васильевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Татьяна Васильевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Георгий Васильевич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Василий Васильевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Марина Васильевна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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