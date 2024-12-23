Анна Исааковна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анна Исааковна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 132
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 132
01 | Ксения Стефановна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Евплиевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анна Евплиевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдоким Евплиевич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Исааковна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Евдокия Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Анна Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Лаврентий Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Евдокия (2) Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
10 | Ефимия Никитична: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
11 | Григорий Евдокимович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
12 | Мавра Евдокимовна: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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