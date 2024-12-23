Наталия Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Косьминична

Наталия Косьминична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Наталия Косьминична
Пол
жен
Возраст (лет)
58
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
131
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 131
01 | Яков Михайлович : 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Наталия Косьминична: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Ефимович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
04 | Анна Васильевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Екатерина Ивановна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Евдокия Ивановна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Ксения Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Евдокия (2) Ивановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Семен Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.