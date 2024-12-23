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Борис Алексеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Борис Алексеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
130
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 130
01 | Алексей Игнатьевич: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Алексеевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Борис Алексеевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Максим Алексеевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Тимофеевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Тимофей Максимович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Екатерина Максимовна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Агрипина Максимовна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
09 | Стефан Максимович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
10 | Иоанн Максимович: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
11 | Анастасия Никитична: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Александр Борисович: 0 лет, 1 месяц | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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