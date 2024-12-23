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Анисим Антонович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анисим Антонович
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
глава
Номер семьи
128
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 128
01 | Анисим Антонович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Сергеевна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Макарий Анисимович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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