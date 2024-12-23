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Иван Никитич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Никитич
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
124
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 124
01 | Никита Трофимович: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Никитич: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Дарья Тимофеевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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