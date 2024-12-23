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Никита Трофимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никита Трофимович
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
глава
Номер семьи
124
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 124
01 | Никита Трофимович: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Никитич: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Дарья Тимофеевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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