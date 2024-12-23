Агафия Стефановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Агафия Стефановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 123
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 123
01 | Косьма Фомич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефан Фомич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
03 | Григорий Фомич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Марфа Ермолаевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
05 | Иван Косьмич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Василий Косьмич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Евдокия Васильевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
08 | Яков Стефанович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Агафия Стефановна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
10 | Игнатий Григорьевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
11 | Анна Григорьевна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
12 | Мирон Иванович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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