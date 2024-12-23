Стефан Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Фомич

Стефан Фомич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Фомич
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
123
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 123
01 | Косьма Фомич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефан Фомич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
03 | Григорий Фомич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Марфа Ермолаевна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
05 | Иван Косьмич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Василий Косьмич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Евдокия Васильевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
08 | Яков Стефанович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Агафия Стефановна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
10 | Игнатий Григорьевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
11 | Анна Григорьевна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
12 | Мирон Иванович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.