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Федор Никитич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Никитич
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
122
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 122
01 | Никита Евдокимович: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дария Дмитриевна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Афанасий Никитич: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Сергей Никитич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Евдокия Никитична: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Тимофей Никитич: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Федор Никитич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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