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Васса Николаевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Васса Николаевна
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
121
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 121
01 | Иван Кондратьевич: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Стефановна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мелания Ивановна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Сысой Иванович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Николай Родионович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - |
06 | Параскева Семеновна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Николай Богданович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
08 | Васса Николаевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
09 | Пелагея Николаевна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
10 | Григорий Николаевич: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
11 | Пелагея Богдановна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сестра [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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