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Стефан Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
120
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Крутец, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
в отлучке
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 120
01 | Семен Иванович: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Устиния Павловна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Семенович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Михаил Семенович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Семеновна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Кирилл Семенович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Никита Семенович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Косма Семенович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
09 | Порфирий Семенович: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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