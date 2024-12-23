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Варфоломей Павлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Варфоломей Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
118
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Крутец, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 118
01 | Ефимия Васильевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Михаил Павлович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Максим Павлович: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Сергей Павлович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Варфоломей Павлович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Гликерия Семеновна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
07 | Агафия Михайловна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Мария Михайловна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Филипп Михайлович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Анна Михайловна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
11 | Елена Ивановна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Харитон Максимович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Петр Максимович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
14 | Елена Максимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
15 | Гликерия Максимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
16 | Анастасия Максимовна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
17 | Евдокия Максимовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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