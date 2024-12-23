Сергей Павлович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Сергей Павлович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 118
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Крутец, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 118
01 | Ефимия Васильевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Михаил Павлович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Максим Павлович: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Сергей Павлович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Варфоломей Павлович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Гликерия Семеновна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
07 | Агафия Михайловна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Мария Михайловна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
09 | Филипп Михайлович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
10 | Анна Михайловна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
11 | Елена Ивановна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Харитон Максимович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
13 | Петр Максимович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
14 | Елена Максимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
15 | Гликерия Максимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
16 | Анастасия Максимовна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
17 | Евдокия Максимовна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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