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Васса Ивановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Васса Ивановна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
116
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 116
01 | Акулина Семеновна: 63 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Василий Архипович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анна Архиповна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Васса Ивановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Иван Васильевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Екатерина Васильевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Семен Васильевич: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Евдокия Васильевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Анастасия Ивановна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Матрона Ивановна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
11 | Варвара Ивановна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
12 | Владимир Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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