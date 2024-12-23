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Елена Антоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Елена Антоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
115
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 115
01 | Петр Емельянович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Антоновна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Татьяна Петровна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Агрипина Петровна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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