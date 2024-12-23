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Георгий Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Георгий Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
глава
Номер семьи
112
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 112
01 | Георгий Андреевич: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Андреевна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Параскева Георгиевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Ефимия Георгиевна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Алексей Георгиевич: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Иоанн Георгиевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Дарья Андреевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Дарья Ильинична: 42 года | крестьянин государственных имуществ - тетя [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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