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Агафия Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Агафия Петровна
Пол
жен
Возраст (месяцев)
10
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
110
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 110
01 | Петр Григорьевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ульяна Алексеевна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ксения Петровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Семен Петрович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Матвей Петрович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Агафия Петровна: 0 лет, 10 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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