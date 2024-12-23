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Афанасий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Афанасий Иванович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
11
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
109
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 109
01 | Федор Григорьевич: 52 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Саввична: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Федорович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Екатерина Артемьевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Афанасий Иванович: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Анна Григорьевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
07 | Дарья Григорьевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
08 | Николай Богданович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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