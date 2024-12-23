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Петр Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Петр Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
108
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 108
01 | Елисей Емельянович: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Михаил Елисеевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Елизавета Артемьевна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Петр Михайлович: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Федор Михайлович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Никита Михайлович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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