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Параскева Никитична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Никитична
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
107
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 107
01 | Пелагея Федоровна: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Петр Игнатьевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анастасия Игнатьевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Игнатьевич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Параскева Никитична: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Анна Петровна: 0 лет, 3 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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