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Евгения Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Евгения Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
51в
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/девка
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 575
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 51в
01 | Евгения Ефимова: 19 лет | крестьянка/девка - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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