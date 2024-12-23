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Ефросинья Родионова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефросинья Родионова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
51а
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 575
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 51а
01 | Родион Петров: 40 лет | солдат - глава [1]
02 | Анастасия Андреева: 27 лет | жена солдатская - жена [1]
03 | Ефросинья Родионова: 5 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Пелагея Родионова: 1 год | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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