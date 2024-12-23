Лука Аникеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛука Аникеев

Лука Аникеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Лука Аникеев
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
49в
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 575
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 49в
01 | Александр Иванов: 61 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Татьяна Александрова: 34 года | крестьянка/вдова - дочь [1]
03 | Аникей Александров: 37 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Аграфена Осипова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Пелагея Аникеева: 24 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Анисья Аникеева: 23 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Лука Аникеев: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.