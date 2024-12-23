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Евсей Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Евсей Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
49б
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 575
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 49б
01 | Авдотья Семёнова: 60 лет | жена крестьянская - жена [1]
01 | Евсей Михайлов: 59 лет | крестьянин - глава [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Хорошевы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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