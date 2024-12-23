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Марья Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
48а
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 48а
01 | Фёдор Николаев: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Марья Иванова: 41 год | жена крестьянская - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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