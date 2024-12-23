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Ирина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ирина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
48
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 48
01 | Марфа Петрова: 41 год | солдатка - глава [1]
02 | Иван Владимиров: 23 года | сын солдатский - сын [1]
03 | Ирина Иванова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Павел Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Сергей Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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