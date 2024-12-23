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Никита Силантьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Никита Силантьев
Пол
муж
Возраст (лет)
66
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
47а
Номер в семье
1
Сословие
солдат
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 47а
01 | Никита Силантьев: 66 лет | солдат - глава [1]
02 | Анна Фёдорова: 50 лет | жена солдатская - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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