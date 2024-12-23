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Авдотья Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
47
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 47
01 | Григорий Никитин: 36 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Егорова: 38 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Прасковья Григорьева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Филипп Григорьев: 4 года | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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