Анастасия Евдокимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анастасия Евдокимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 46а
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- жена солдатская
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 46а
01 | Матвей Никифоров: 53 года | солдат - глава [1]
02 | Анастасия Евдокимова: 53 года | жена солдатская - жена [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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