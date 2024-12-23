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Анисья Аникеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анисья Аникеева
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
46
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 46
01 | Марья Осипова: 44 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Алексей Трофимов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Корнил Трофимов: 21 год | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анисья Аникеева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Анна Алексеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Варвара Алексеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Стефанида Маркеллова: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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