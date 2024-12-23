Иван Ермолаев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Ермолаев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1828
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 45
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по упущению
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 45
01 | Авдотья Алексеева: 62 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Ермолаев: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Панфил Ермолаев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ермолаев: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Илларионова: 47 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Екатерина Григорьева: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Константин Панфилов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Варвара Панфилова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Прасковья Захарова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Михаил Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Яким Иванов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Авдотья Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Демид Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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