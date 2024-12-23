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Никита Ермолаев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Никита Ермолаев
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
45
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 574об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 45
01 | Авдотья Алексеева: 62 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Ермолаев: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Панфил Ермолаев: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ермолаев: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Илларионова: 47 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Екатерина Григорьева: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Константин Панфилов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Варвара Панфилова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Прасковья Захарова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Михаил Иванов: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Яким Иванов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
12 | Авдотья Иванова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [4]
13 | Демид Иванов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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